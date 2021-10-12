РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Во вторник с 09:00 до 13:00 в нескольких домах подмосковного Щелкова не будет холодной воды в связи с проведением мероприятия по замене запорной арматуры, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача холодного водоснабжения будет прекращена на улицах Пушкина, в домах №№28, 30 и Шмидта, в домах №№53, 53А.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.