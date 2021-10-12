РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Во вторник в 2 домах подмосковного Подольска проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения, сообщили в «Водоканале» Подольска.

С 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг проведут профилактическую промывку внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресам: ул. Некрасова, 2 и пр-т Ленина, 10.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. «Водоканал» приносит извинения и просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В случае нарушения сроков жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 8(496)754-00-53.