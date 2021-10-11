РИАМО - 11 окт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» 25-летнему Роману Ковалеву, которого в метро избили 3 уроженца Дагестана, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Молодой человек заступился за девушку.

«От всей души вручаю Вам награду. Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин», - сказал Быстрыкин.

Глава СК отметил, что решительность молодого человека, проявленная в ситуации опасной для здоровья и жизни, достойна самой высокой морально-нравственной оценки, а поступок Романа помог предотвратить еще более тяжкие последствия этого инцидента.

Бастрыкин также пообщался с врачами больницы, в которой лежит Роман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшему в драке с хулиганами выделят помощь в размере 2 млн рублей.

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