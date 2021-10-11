РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Более 151 тысячи жителей подмосковного Подольска сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации округа.

По данным на 10 октября, прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 151 328 жителей городского округа Подольск. В том числе получили вакцину 43 361 человек старше 60 лет.

В Подмосковье продолжается прививочная кампания. Большая часть поступающих препаратов – это «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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