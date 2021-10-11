РИАМО - 11 окт. Следствие ходатайствует об аресте 27-летнего мужчины, который толкнул знакомую под колеса электробуса на площади Киевского вокзала в Москве, об этом РИАМО сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

ЧП произошло возле дома №1 на площади Киевского вокзала вечером 10 октября. Электробус наехал на женщину 1969 года рождения, упавшую в результате удара мужчины на проезжую часть. Ранее между ними произошла ссора.

По факту смерти женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 27-летнего мужчины.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Иванова.