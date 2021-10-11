«Наша дружба с «Квартетом И» началась еще 15 лет назад — с «Дня выборов». Потом были фильм и одноименный альбом «О чем говорят мужчины», потом кино-клип «Ля-ля тополя»... А теперь мы добрались и до спектаклей!», — рассказывают о творческом союзе участники рок-группы.