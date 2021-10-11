©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
9 и 10 октября «Квартет И» в коллаборации с группой «Би-2» представили музыкальный спектакль «Письма и песни». Мероприятия прошли в концертном зале «Крокус Сити Холл». Творческий союз юмористического коллектива и популярной рок-группы подарил зрителям два душевных вечера, наполненных иронией, житейской философией и хорошей музыкой.
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Это далеко не первая совместная работа актеров и музыкантов. Группа «Би-2» написала саундтреки к фильмам «Квартета И» «О чем говорят мужчины» и «О чем говорят мужчины. Продолжение», принимала участие в съемках — в частности, музыканты появились в популярной комедии «День выборов».
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
«Наша дружба с «Квартетом И» началась еще 15 лет назад — с «Дня выборов». Потом были фильм и одноименный альбом «О чем говорят мужчины», потом кино-клип «Ля-ля тополя»... А теперь мы добрались и до спектаклей!», — рассказывают о творческом союзе участники рок-группы.
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Анонсируя мероприятие, музыканты так описали проект: «Наши «Письма и песни» совмещают остроумные, глубокие, а порой и довольно грустные «Письма мужчин среднего возраста» «Квартета И» с живым концертом «Би-2» — во время спектакля мы сыграем наши главные песни и свежие хиты».
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Театральная постановка представила собой философский разговор давних друзей на различные житейские темы, который сопровождали песни «Би-2».
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
В середине спектакля, проходившего в «Крокус Сити Холле» 10 октября, артистам чуть было не помешали технические неполадки: начались проблемы со звуком. Однако музыканты из «Би-2» пришли друзьям на помощь и спасли положение.
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Как остроумно отметил один из зрителей, сила совместного выступления коллективов была такова, что Александр Демидов даже упал со стула и аппаратура вышла из строя. Но эта же сила помогла исполнителям, и инцидент не смог испортить впечатление от спектакля.
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Мужскую постановку украсили девушки. На сцене «Крокуса» артисты выступили дуэтом с Тамарой Гвердцители, актрисой Анастасией Уколовой и лидером группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук.
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Некоторые зрители, которые провели эти выходные в «Крокусе», поделились в сети своими впечатлениями. Совместное выступление любимой рок-группы и талантливых актеров порадовало многих.
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
В следующий раз «Би-2» выступят в Москве 21 ноября. Концерт носит название альбома группы «Нам не нужен герой». Специальным гостем выступления станет группа «Моя Мишель».
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Спектакль «Квартета И» «Письма и песни мужчин среднего возраста» состоится 20 октября в Доме культуры имени Зуева. Постановка является совместным театрально-музыкальным проектом «Квартета И» и группы «Несчастный случай».
©
РИАМО
,
Ипполитова Мария
Совместное выступление «Квартета И» и «Би-2» должно было состояться в ноябре 2020 года, но этому помешала пандемия. Купленными билетами зрители смогли воспользоваться спустя год. Когда пройдет следующий спектакль, пока не сообщается.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии