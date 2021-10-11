РИАМО - 11 окт. Для туристов и жителей Подмосковья составили маршрут по заброшенным строениям на севере региона. В маршрут включили 4 объекта, сообщается на сайте туристического проекта «Путь-дорога».

Ознакомиться с маршрутом можно по ссылке.

Маршрут начинается с усадьбы Удино, которая являлась родовой вотчиной князя Ивана Вяземского. Сейчас там остались только полуразрушенная кирпичная Покровская церковь с белокаменными элементами и парк. Находится усадьба в деревне Удино в Дмитровском округе.

Второй объект на маршруте – полуразрушенная Покровская церковь в селе Храброво Дмитровского округа. Она находится на территории бывшего имения князей Оболенских. Композиция здания напоминает классические формы усадебных храмов второй половины XVIII века.

В деревне Ивлево в Дмитровском округе можно посетить заброшенный военный городок. Там находится несколько двухэтажных домов, сохранились развалины казарм.

Четвертым объектом на маршруте стала усадьба Демьяново в одноименном поселке в городском округе Клин. Там находятся мемориальные захоронения, в том числе усыпальницы семьи Владимира Танеева и членов семьи Петра Чайковского.

Маршрут рекомендуется преодолевать на автомобиле. Его общая длина – 77 км.

Проект «Путь-дорога» был запущен в конце 2019 года при поддержке комитета по туризму Московской области. Сервис призван стать помощником для городских жителей, которые выбираются в Подмосковье на отдых и за новыми впечатлениями. Еще одна цель проекта - объединить всех профессиональных путешественников и любителей на одной интерактивной площадке.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>