РИАМО - 11 окт. На Соборной площади Московского Кремля 16 октября пройдет заключительная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.
Мероприятие начнется в 12:00. Это последний развод караулов в текущем сезоне.
В 2021 году проведение церемоний разводов пеших и конных караулов несколько раз приостанавливалось из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с пандемией корнавируса.
В основу программы церемонии входят динамичные перестроения военнослужащих в разные фигуры, показ уверенного владения оружием при выполнении строевых приемов, а также слаженность и четкость выполнения данных приемов.
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