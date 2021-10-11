РИАМО - 11 окт. На Соборной площади Московского Кремля 16 октября пройдет заключительная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Мероприятие начнется в 12:00. Это последний развод караулов в текущем сезоне.

В 2021 году проведение церемоний разводов пеших и конных караулов несколько раз приостанавливалось из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с пандемией корнавируса.

В основу программы церемонии входят динамичные перестроения военнослужащих в разные фигуры, показ уверенного владения оружием при выполнении строевых приемов, а также слаженность и четкость выполнения данных приемов.