РИАМО - 11 окт. Расследование уголовного дело в отношении водителя Mercedes по ДТП, произошедшему 9 октября в Сочи, проконтролирует Следственный департамент МВД России. В понедельник фигуранту дела предъявили обвинение, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Mercedes, пассажиром которого была журналист и ведущая Ксения Собчак, во время обгона на трассе Адлер – «Альпика Сервис» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибли две пассажирки Volkswagen.

В рамках предварительного расследования провели осмотр места аварии. Допрошены подозреваемый и свидетели, назначены экспертизы.

Планируется провести еще ряд следственных действий. В том числе допросить свидетелей аварии, находившихся в Mercedes.

Опубликовано видео из аэропорта, куда прибыла Собчак после смертельного ДТП в Сочи>>