РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Инспектора труда в Подольске будут судить за многочисленные взятки и попустительство на службе, сообщил сотрудник Подольской городской прокуратуры.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, взял взятку в виде денег за совершение незаконного бездействия. Так, обвиняемый, состоящий в должности замначальника отдела – главного государственного инспектора труда территориального отдела №6 Государственной инспекции труда в Московской области с декабря 2019 года по январь 2021 года за общее покровительство и попустительство по службе получал взятки в значительном размере.

С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому он в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, обязался сообщить о механизме и принципах получения денег от должностных лиц организаций, в отношении которых проводились проверки с его участием, а также дать правдивые и признательные показания, подтверждающие совершение им и иными лицами, передающими ему взятки, преступлений, подтвердить свои показания при проведении очных ставок и участвовать в проведении иных следственных действий.

На момент заключения досудебного соглашения следственным органам не были известны обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу и сведения, которые обязался предоставить обвиняемый. Обвиняемым были выполнены условия, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве в должном объеме. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого передано в Подольский городской суд.