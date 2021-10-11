РИАМО - 11 окт. На открывающей сессии работы стенда правительства Москвы на 23-ей международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real в немецком Мюнхене показали 10 знаковых проектов города за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Среди представленных проектов есть московская транспортная система, парк «Зарядье», медкластер Сколково, масштабные городские программы «Мой район» и «Моя улица», а также реновация промышленных зон.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говоря о главных направлениях архитектурного и градостроительного развития столицы, отметил, что среди важных элементов градостроительного развития Москвы есть многофункциональность застройки, создание уникального облика районов, новых точек притяжения, мест приложения труда, обеспечение транспортной доступности.

«Безусловно, знаковых проектов в Москве гораздо больше, чем десять. В числе наиболее заметных с уникальной архитектурой можно отметить парк «Зарядье», Политехнический музейный парк, Музей современного искусства «ГЭС-2», комплекс объектов на территории Лужников», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что значимыми проектами редевелопмента территорий являются проекты строительства Национального космического центра и развития Мневниковской поймы.

Развитие мегаполиса

Министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин добавил, что столица отмечена в рейтингах самых развитых мировых столиц.

«Москва входит в топ-5 лучших лучших городов мира и является третьей среди мировых мегаполисов по развитию транспортной системы. В этом году столица впервые вошла в семерку самых «умных» городов мира», — сказал Черемин.

Он также подчеркнул, что Москва также вошла в тройку мегаполисов с эффективной экономической политикой в период пандемии.

«Эксперты отмечают эффективность налоговой политики, высокий уровень трудового капитала, высокие показатели системы образования, развитую систему поддержки предпринимательства и другие важные факторы создания благоприятных условий для жизни горожан и для экономического роста мегаполиса», — заключил Черемин.

Правительство Москвы уже более 20 лет принимает участие в международной выставке Expo Real, презентуя ключевые концепции и практические решения в области архитектуры, градостроительства, урбанистических и экономических стратегий развития города как одного из крупнейших мегаполисов мира.

Организаторами московской экспозиции выступают департамент внешнеэкономических и международных связей города совместно с департаментом градостроительной политики.

В этом году в качестве в качестве со-экспонентов на стенде представлены также департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, оператор программы развития Московского метрополитена и участник реализации ряда других градостроительных проектов АО «Мосинжпроект», Московский Международный Медицинский кластер, компании «РГ-Девелопмент», ГК «Спектрум» и Московский урбанистический форум.