РИАМО - 11 окт. На открывающей сессии работы стенда правительства Москвы на 23-ей международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real в немецком Мюнхене показали 10 знаковых проектов города за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Среди представленных проектов есть московская транспортная система, парк «Зарядье», медкластер Сколково, масштабные городские программы «Мой район» и «Моя улица», а также реновация промышленных зон.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говоря о главных направлениях архитектурного и градостроительного развития столицы, отметил, что среди важных элементов градостроительного развития Москвы есть многофункциональность застройки, создание уникального облика районов, новых точек притяжения, мест приложения труда, обеспечение транспортной доступности.
Он добавил, что значимыми проектами редевелопмента территорий являются проекты строительства Национального космического центра и развития Мневниковской поймы.
Развитие мегаполиса
Министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин добавил, что столица отмечена в рейтингах самых развитых мировых столиц.
«Москва входит в топ-5 лучших лучших городов мира и является третьей среди мировых мегаполисов по развитию транспортной системы. В этом году столица впервые вошла в семерку самых «умных» городов мира», — сказал Черемин.
Он также подчеркнул, что Москва также вошла в тройку мегаполисов с эффективной экономической политикой в период пандемии.
Правительство Москвы уже более 20 лет принимает участие в международной выставке Expo Real, презентуя ключевые концепции и практические решения в области архитектуры, градостроительства, урбанистических и экономических стратегий развития города как одного из крупнейших мегаполисов мира.
Организаторами московской экспозиции выступают департамент внешнеэкономических и международных связей города совместно с департаментом градостроительной политики.
В этом году в качестве в качестве со-экспонентов на стенде представлены также департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, оператор программы развития Московского метрополитена и участник реализации ряда других градостроительных проектов АО «Мосинжпроект», Московский Международный Медицинский кластер, компании «РГ-Девелопмент», ГК «Спектрум» и Московский урбанистический форум.
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