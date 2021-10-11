РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. Больше 1 тыс. м труб заменили в подмосковном Королеве в сентябре, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

За подачу тепла и горячей воды в жилые дома Королева отвечает теплоснабжающая организация «Теплосеть». Ежедневно более 260 специалистов делают все необходимое для обеспечения бесперебойной работы 57 объектов теплоснабжения и 284 километров тепловых сетей.

«Ремонтные работы на инженерных коммуникациях проводим круглогодично, особое внимание уделяем техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования, установленного в источниках теплоснабжения. За сентябрь производственными службами предприятия отремонтировано и заменено порядка 1 150 м трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, на объектах теплоснабжения заменено 44 единицы запорной арматуры различного назначения», - сказал руководитель «Теплосети» Павел Каганов.

В рамках технического обслуживания выполнены работы по текущему ремонту котлового, газового и насосного оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах.