РИАМО - 11 окт. Один из крупнейших проектов редевелопмента промзон в Москве – жилой квартал «Октябрьское поле» – представили на стенде правительства Москвы в рамках международной выставки недвижимости и инвестиций Expo Real в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На стенде презентованы лучшие инвестпроекты и программы, реализуемые в столице в области инфраструктурных и градостроительных решений.

В ходе выставки гендиректор компании «РГ-Девелопмент», которая проводит редевелопмент «Октябрьского поля», Татьяна Тихонова приняла участие в конференции «Инфраструктурные проекты. Меняя облик Москвы». Российские и зарубежные эксперты обсудили опыт преобразования городской среды столицы, который может быть полезен для мегаполисов по всему миру. Помимо этого, они рассмотрели инновационные подходы, позволяющие городам оставаться в авангарде транспортных и строительных трендов.

Спикерами мероприятия также выступили главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, руководитель департамента по жилью и городскому землепользованию Берлина Ларс Лебнер, президент МТПП Владимир Платонов.

Тихонова отметила, что с момента своего основания компания «РГ-Девелопмент» сделала ставку на редевелопмент локальных промзон внутри районов сложившейся застройки. Это совпало с планами правительства Москвы по реорганизации неэффективно используемых промышленных территорий и с пожеланиями жителей по созданию комфортной городской среды.

Масштабное строительство, которое сейчас осуществляется в Москве, и изменения городской среды направлены на улучшение качества жизни горожан и достижение показателей целей устойчивого развития.

«Развитие бывших промзон в Москве – яркий пример успешного государственно-частного партнерства, который мы хотим продемонстрировать иностранным инвесторам в качестве сигнала о благоприятных условиях, которые сейчас складываются в России в строительном секторе. Традиционно инвесторов привлекали такие отрасли, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, химическое производство, добыча полезных ископаемых. Благодаря мерам, которые предпринимает правительство РФ для привлечения инвестиций в строительство, я вижу большой потенциал для роста российского девелопмента», – отметил владелец компании Сергей Шумей.

Международная выставка недвижимости и инвестиционных проектов Expo Real 2021 проходит в Мюнхене с 11 по 13 октября.

Выставка входит в число крупнейших инвестиционных форумов в мире и способствует налаживанию и укреплению международного сотрудничества в области инвестиций и финансового сектора. Правительство Москвы является постоянным участником выставки и представляет на своем стенде ключевые градостроительные, инфраструктурные и инвестпроекты.