РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. Инспекторы ГИБДД Королева до 17 октября проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами, сообщает пресс-центр ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Королеве с 11 по 17 октября. Целью проводимого мероприятия является снижение количества ДТП с участием пешеходов, а главной задачей является профилактика и пресечение нарушений ПДД РФ пешеходами, водителями за непредоставление преимущества в движении.

Инспекторы просят водителей быть внимательными на дорогах и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Также водители должны уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Пешеходам инспекторы рекомендуют быть внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время суток на проезжей части с помощью световозвращающих элементов. При переходе дороги необходимо убедиться в том, что водитель уступает дорогу.

На дорогах важно соблюдать правила, быть взаимовежливыми и помнить, что автомобиль является повышенным источником опасности.