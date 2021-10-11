РИАМО - 11 окт. Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что повышенный расход масла в автомобиле может возникнуть из-за протечек или износа двигателя, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, «залегшие» поршневые кольца – это самый худший вариант, при котором может понадобиться близкий к капитальному ремонт двигателя.
Баканов отметил, что важно вовремя отремонтировать кольца. Если они не справляются, то «масложор» рано или поздно приведет к задиранию стенок цилиндров.
Кроме того, к высокому расходу масла могут привести течи в моторе.
Эксперт добавил, что масло нужно обязательно менять вовремя. Производители обычно рекомендуют менять масло через 10-15 тыс. км пробега машины, но для тех, кто живет в городе и много ездит, рекомендуется менять масло каждые 7,5 тыс. км. Если мотор высокофорсированный, масло стоит менять каждые 5 тыс. км. Заливать необходимо подходящее масло, рекомендованное производителем.
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