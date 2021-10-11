РИАМО - 11 окт. Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что повышенный расход масла в автомобиле может возникнуть из-за протечек или износа двигателя, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если двигатель потребляет много масла (то, что называется «масложором»), впору задуматься о том, что изношена цилиндропоршневая группа. Скорее всего, либо кольца «залегли», либо маслосъемные колпачки. Либо нужно проверить систему вентиляции картера», — сказал Баканов.

По его словам, «залегшие» поршневые кольца – это самый худший вариант, при котором может понадобиться близкий к капитальному ремонт двигателя.

Баканов отметил, что важно вовремя отремонтировать кольца. Если они не справляются, то «масложор» рано или поздно приведет к задиранию стенок цилиндров.

Кроме того, к высокому расходу масла могут привести течи в моторе.

Эксперт добавил, что масло нужно обязательно менять вовремя. Производители обычно рекомендуют менять масло через 10-15 тыс. км пробега машины, но для тех, кто живет в городе и много ездит, рекомендуется менять масло каждые 7,5 тыс. км. Если мотор высокофорсированный, масло стоит менять каждые 5 тыс. км. Заливать необходимо подходящее масло, рекомендованное производителем.