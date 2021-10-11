РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Пьяный виновник ДТП в Подольске выплатит более 2 миллионов рублей компенсации пострадавшим и отсидит более 3 лет в колонии-поселении, сообщила помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Житель Подольска, выпив с друзьями, решил продолжить вечер в кафе и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. На улице Машиностроителей он выехал на встречную полосу и совершил встречное столкновение с автомобилем такси, в котором находилась мама с 11-летней дочерью. Они обе получили серьезные тяжкие травмы.

Поскольку мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения, его действия дополнительно были квалифицированы, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Потерпевшие предъявили ему гражданские иски о компенсации морального вреда, которые суд удовлетворил, взыскав в их пользу 2 100 000 рублей.

Более того, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.