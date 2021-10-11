РИАМО - 11 окт. До конца 2021 года 7 объектов образования планируют ввести в эксплуатацию на территории Троицкого и Новомосковского округов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ТиНАО продолжается активное строительство новых объектов образования. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 7 таких объектов, которые обеспечат местным жителям шаговый доступ к необходимой социальной инфраструктуре», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до конца года запланирован ввод 5 детских садов и учебного корпуса школы. Еще в одном школьном здании завершат реконструкцию.

«Новые детские сады расположатся в поселении Московский, Сосенское, Филимонковское и Мосрентген, а новые корпуса школ – в поселениях Краснопахорское и Московский», – отметил заммэра.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что за 9 месяцев 2021 года на территории столицы ввели 58 объектов социнфраструктуры, среди которых 17 детских садов, 19 школ, 14 объектов спорта, 6 учреждений здравоохранения и 2 объекта культуры.