РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали посетителей МФЦ микрорайона Климовск использовать световозвращающие элементы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Подольские автоинспекторы рассказали посетителям многофункционального центра микрорайона Климовск о важности использования световозвращающих аксессуаров на верхней одежде в рамках акции «Стань заметней».

Полицейские рассказали участникам дорожного движения о важности использования световозвращающих аксессуаров на верхней одежде в темное время суток. Всем посетителям были вручены тематические листовки и памятки по безопасному участию в дорожном движении.