РИАМО - 11 окт. Стенд правительства Москвы на Expo Real в Мюнхене вызывает большой интерес у посетителей выставки, там представлены ключевые градостроительные проекты города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

11 октября в Мюнхене началась 23-я Международная специализированная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real 2021. Московская делегация традиционно представляет ключевые градостроительные проекты города, которые вызывают активный интерес у зарубежного делового сообщества.

Как отметил первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов, Expo Real и участие в ней Москвы — это большое событие международного масштаба.

«Пандемия оказала влияние на деловую активность, и все, безусловно, ждали возобновления отношений и сотрудничества с зарубежными партнерами. Московский стенд представляет ключевые проекты, масштабность которых сравнивают с развитием даже не отдельных городов, а целых европейских стран», — сказал он.

Стулов добавил, что посетители, спикеры и эксперты выставки отмечают сложность и важность поставленных градостроительных задач, активно интересуются планами по дальнейшему развитию Москвы.

На стенде представлены проекты развития транспортной системы Москвы, комплекса «Лужники», как крупного спортивного кластера, промышленной территории ЗИЛ, Международного медицинского кластера и многие другие.

«Последние несколько лет в городе вводится порядка 10 млн метров общей недвижимости, и ежегодно объем жилья приближается к 4 млн м в среднем. Представленные на стенде Москвы проекты наглядно демонстрируют, как динамично развивается город, как на месте депрессивных зон вырастают современные комфортные районы со всей необходимой транспортной и социальной инфраструктурой», — добавил Стулов.

Выставка проходит в Мюнхене по 13 октября 2021 года. В этом году в качестве в качестве со-экспонентов на стенде представлены также департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, оператор программы развития Московского метрополитена и участник реализации ряда других градостроительных проектов АО «Мосинжпроект», Московский Международный Медицинский кластер, компании «РГ-Девелопмент», ГК «Спектрум» и Московский урбанистический форум.