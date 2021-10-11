РИАМО - 11 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2184 случая заболевания коронавирусом, наибольшее количество случаев зафиксировали в Одинцовском округе (233), Балашихе (157), Коломне (130), Мытищах (111) и Красногорске (102), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

96 случаев выявили в Пушкинском округе, 94 – в Подольске, 92 – в Сергиево-Посадском округе, 90 – в Королеве, 81 – в Солнечногорске, 79 – в Чехове, 72 – в Егорьевске, 67 – в Домодедове, по 66 – в Воскресенске и Химках, 63 – в Орехово-Зуевском округе, 58 – в Дмитровском округе, по 40 – в Шатуре и Фрязине, 32 – в Богородском округе, 30 – в Лобне.

29 – в Ступине, 26 – в Жуковском, 25 – в Озерах, по 19 – в Наро-Фоминском округе, Ивантеевке и Серпухове, по 18 – в Реутове и Щелкове, по 17 – в Можайском округе и Лыткарине, по 14 – в Рузском округе, Черноголовке и Бронницах, по 13 – в Котельниках, Люберцах и Электростали, 12 – в Луховицах, по 11 – в Шаховской и Дзержинском, по 9 – в Волоколамском округе и Пущине.

По 8 случаев выявили в Краснознаменске и Электрогорске, 6 – в Долгопрудном, 5 – в Истре, 4 – в Раменском округе, по 3 – в Клину, Лосино-Петровском и Серебряных Прудах, 2 – в Зарайске, по 1 – в Талдомском округе, Павловском Посаде и Кашире.

Ни одного случая заболевания не зарегистрировали в Ленинском округе, Дубне, Звездном городке, Власихе, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 467 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8296 человек, выздоровели 404 515 человек.

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