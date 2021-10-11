РИАМО - 11 окт. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 1260 пациентов, с начала пандемии это число выросло до 404 515, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

При этом за сутки выявили еще 2184 случая заболевания, с начала пандемии — 467 399 случаев. Также за сутки скончалось 10 человек, за всю пандемию — 8296.

Ранее зампред правительства региона – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова говорила о том, что в регионе сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах.

Всего плазму с антителами получили более 1,3 тыс. человек. В основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

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