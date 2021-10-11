РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. В УСК «Подмосковье» состоялись соревнования в рамках Открытого Кубка городского округа Щелково по карате сито-рю, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Младший Артем трижды стал победителем в категориях: ката 8-9 лет 7 кю и старше, ката 10-11 лет 7 кю и старше, а также кумитэ 8-9 лет (до 27 кг). А старший Владислав стал первым в категориях: ката 12-13 лет 7 кю и старше, а также ката 14-15 лет 7 кю и старше.

Всего в соревнованиях приняло около 300 спортсменов из Коломны, Щелкова, Мытищ, Москвы, Ногинска, Волоколамска и других городов.