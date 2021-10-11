РИАМО - 11 окт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Подмосковье входит в число лучших регионов России по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Соответствующее заявление Патрушев сделал на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса РФ.

«На данный момент реализуются 3 подпрограммы: по селекции-семеноводству картофеля, сахарной свеклы и отечественному кроссу мясных кур. Результаты ФНТП (Федеральная научно-техническая программа - ред.) активнее всего применяются в субъектах: в Воронежской, Московской, Ленинградской, Самарской, Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в республиках Северная Осетия-Алания и Чувашия», – сказал министр.

Основной целью ФНТП развития сельского хозяйства является обеспечение стабильного роста производства с/х продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции, а также создание и внедрение современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.