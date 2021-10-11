РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В понедельник днем на Новорязанском шоссе в Люберцах образовалась пробка длиной 4,2 км в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка начинается от съезда на Рязанское шоссе и продолжается до перекрытого съезда на Смирновскую улицу. Проехать данный участок можно за 52 минуты, без пробок дорога заняла бы 2 минуты.

Также пробки образовались на Октябрьском проспекте, улицах Хлебозаводская и Смирновская. Также заторы есть на Рязанском и Егорьевском шоссе.