РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 окт. В подмосковных Котельниках наградили победителей осеннего первенства городского округа по футболу среди любительских команд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир проходил на стадионе «Русские газоны-Котельники» в микрорайоне Силикат. Участвовали шесть команд.

По регламенту соревнований команды играли групповой этап и раунд плей-офф. По его завершении была церемония награждения, на которой выступил со словом и наградил победителей и призеров заместитель начальника управления социальной сферы администрации города Игорь Краевой.

По итогам первенства тройка призеров выглядит следующим образом: первое место - команда «Белая Дача», второе место - «Строитель», третье место - команда «Местные».