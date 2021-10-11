РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 окт. В сквере «Патриот» подмосковных Котельников появятся мемориал и постамент для пушки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В подмосковных Котельниках прошла встреча в сквере «Патриот» микрорайона Ковровый для обсуждения концепции благоустройства на 2022 год.

На встрече члены Общественной палаты и совета депутатов пообщались с заместителем главы администрации горокруга Котельники Ириной Копыльченко и начальником управления благоустройства Иваном Жарковым. В процессе обсуждения концепции членами Общественной палаты был предложен к рассмотрению вопрос об установлении постамента для пушки и мемориального камня на место креста, чтобы наименование «Патриот» было более обосновано.

Такую концепцию было решено направить проектировщикам для обсуждения вопроса на совете депутатов округа Котельники.