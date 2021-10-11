РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В центре военно-тактических игр «Берсерк» Люберец в минувшие выходные провели День открытых дверей для юнармейцев городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители Федерации самбо Люберец провели мастер-класс по основам бросковой техники отечественного боевого искусства. Воспитанники СК «БУДО-Искра» и Центра патриотического воспитания и спорта «Искра» продемонстрировали основные стойки и удары, используемые в карате.

Юнармейцы также познакомились с образцами стрелкового оружия, узнали о военно-тактических играх, после чего смогли попробовать свои силы в лазертаге и орбиболе.

День открытых дверей организован РОО «РосМолСпорт Московской области» и РОО «Федерация лазертага Московской области» при поддержке Юнармии городского округа Люберцы, МСОО «Федерация самбо горокруга Люберцы», СК «БУДО-Искра» и ОФСОО «Федерация силового экстрима России» по Московской области.