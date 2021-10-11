РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Воспитанники спортшколы «Весна» Подольска завоевали 6 медалей на межрегиональном турнире по дзюдо, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В универсальном спортивном центре «Юность» 9 октября прошел традиционный межрегиональный турнир по дзюдо памяти основателя борьбы в Климовске, ветерана Великой Отечественной войны Михаил Шабалина, среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

Участники от спортивной школы «Весна» заняли следующие места в турнире: золото получили - Кристина Владимирова (32 кг), Артем Литвиненко (73 кг), Анастасия Молчанова (+73 кг); серебро - Тимофей Оприш (60 кг); бронзу - Артем Кичанов (55 кг) и Алексей Тюляков (46 кг).