РИАМО (ЩЕЛКОВ) - 11 окт. В центральном музее Военно-воздушных сил в песелке Монино Щелкова посадили кедр в память о герое России Николае Куимове, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «Вконтакте».

Кедровое дерево было посажено на аллее Героев-авиаторов.

Командир экипажа, заслуженный летчик-испытатель, Герой России погиб в авиакатастрофе во время проверки ИЛ-112В вблизи Кубинки 17 августа 2021 года, вместе с летчиком-испытателем первого класса Дмитрием Комаровым и бортинженером-испытателем первого класса Николаем Хлудеевым.

Во время посадки дерева присутствовали брат и друзья Николая Куимова.