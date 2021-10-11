РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. В подмосковной Балашихе разыскивают 26-летнего мужчину, который пропал больше 3 недель назад, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Товмасян Давид Валериевич, 26 лет, городской округ Балашиха, Московская область. С 20 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 173 см, нормальное телосложение, волосы каштанового цвета, глаза карие. Никто не знает, во что он был одет. С собой у него был черный электросамокат.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.