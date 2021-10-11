РИАМО - 11 окт. Испытывать беспокойство нормально для молодой мамы, которая столкнулась с резким изменением привычного образа жизни после рождения ребенка. Однако гипертревожность, апатия и чувство безысходности являются важными признаками, которые могут говорить о том, что женщина впала в послеродовую депрессию. Об этом РИАМО сообщила врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее в Москве на улице Левобережной женщина выпала из окна 19-го этажа с двумя маленькими детьми. СК возбудил уголовное дело. По данным СМИ, женщина часто жаловалась на одиночество: у нее не было подруг, а муж-военнослужащий постоянно был на работе. В предсмертной записке погибшая сообщала, что «ее жизнь стала невыносимой».

«Разумеется, каждая мама испытывает волнение после рождения малыша, но оно не продолжается целые сутки каждый день подряд и не сказывается на всех аспектах жизни женщины. Есть несколько тревожных признаков, при обнаружении которых нужно как можно скорее обратиться к специалисту, чтобы послеродовая депрессия не привела к беде», – сказала Панова.

По словам психиатра, к числу признаков послеродовой депрессии относятся нарушения сна и аппетита.

«Например, женщина не может заснуть, даже когда очень устала. Сон не приходит и в том случае, если сам ребенок хорошо спит или находится под присмотром, то есть когда мама может спокойно отдохнуть. Другой случай нарушения сна – постоянная сонливость и ощущение, что не выспалась», – отметила Панова.

Нарушения аппетита проявляются похожим образом – есть приходится через силу, либо наоборот, в ход постоянно идут множество калорийных продуктов, которые, однако, не приносят чувства сытости. Другой тревожный признак – это постоянно сниженное настроение, поднять которое привычными способами не получается.

«Ничего не хочется делать – ни обязательные дела, ни приятные, ничто не приносит радость. Женщина чувствует упадок сил, отсутствие энергии. И такое снижение настроения и апатия продолжаются как минимум две недели», – уточнила врач.

Также в случае послеродовой депрессии женщина сталкивается с круговоротом негативных мыслей – о том, что она ужасная мать, не справляется с малышом и не может дать ему достаточно любви и заботы. Молодой матери может приходить мысль, что ей лучше было бы вовсе не рожать ребенка.

«Также должны насторожить проблемы с концентрацией внимания, рассеянность, трудности в отношениях с близкими. Женщина думает, что окружающие ее не понимают, из-за этого она может испытывать тоску и одиночество, либо раздражение и злость», – уточнила Панова.

Также вместо мыслей о том, что малыш подрастет и станет полегче, женщина в депрессии считает, что трудный период никогда не закончится.

«Близким стоит с пониманием относиться к состоянию женщины, недавно ставшей матерью, создавать для нее опору и поддержку в этот непростой период жизни. Если близкие заподозрили у молодой мамы депрессию, то нужно безотлагательно обращаться за профессиональной помощью – ведь это не просто дурные мысли и плохое настроение, но симптомы душевного недуга, который ставит под угрозу жизнь и благополучие и матери, и ребенка», – заключила специалист.