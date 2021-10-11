Полицейского снимать можно, ребенка – нельзя: за какие фото может грозить штраф

Законодательство
Не существует единого закона, который регулировал бы вопрос сбора и распространения информации о тех или иных объектах или людях поясняет Евгений Царев, управляющий RTM Group, эксперт в области права в IT. В том числе это касается фотосъемки и публикации фото. В каждом конкретном случае может действовать несколько законов сразу – многое зависит от того, в каких условиях гражданин сделал фото, где именно его выложил, с какой целью и тому подобное. Соответственно, варьироваться может и ответственность.
Съемка физических лиц
В случае с фотографиями граждан важно оговорить не только последствия самого фотографирования, но также и публикации как своих, так и чужих снимков, найденных в Сети.
Любое публичное использование изображений людей, включая размещение в социальных сетях, должно происходить только с их согласия, а после их смерти – с согласия близких родственников, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ. Под действие статьи подпадают не только фотографии, но и видеозаписи, а также художественные портреты.
Размещение изображения гражданина им самим в социальных сетях, на форумах и так далее не дает третьим лицам права свободно скачивать и использовать его в коммерческих и иных интересах, в том числе в рекламе. Однако иногда обстоятельства размещения гражданином своего фото в интернете могут свидетельствовать, что он выражает согласие на дальнейшее использование снимка. Например, это может быть предусмотрено условиями пользования сайтом (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25), уточнил Царев.
В ряде случаев возможна публикация фотографий граждан без их согласия. Например, если владелец фото позировал за деньги – это подтверждается соответствующим договором. Также можно размещать фото людей, если они сделаны в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, например, на собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и так далее.
Наконец, не требуется разрешения на использование таких изображений, если фото размещено в интересах государства или общества. Так, появление публичных людей на мероприятиях, собраниях, заседаниях обычно сопровождается фото- и видеосъемкой.
Что касается детей, то их фото можно размещать где-либо только с разрешения родителей.
Возможная ответственность
Гражданский кодекс России устанавливает только обязанность удалить фото, размещенное без согласия владельца, из всех публикаций, вплоть до изъятия печатного материала из тиража без компенсации затрат (п. 2 ст. 152.1 ГК РФ). А далее последует дисциплинарная, гражданская или даже уголовная ответственность.
Дисциплинарная ответственность (выговор или увольнение) наступает для лиц, разместивших чужие фото с помощью служебного компьбтера, или просто находясь при исполнении ответственной работы.
Гражданская ответственность выражается в требовании возмещения ущерба. Такой иск может предъявить фотомодель, если нарушили условия договора об использовании фото. Также суд может вынести решение о возмещении морального вреда, сумма которого зависит от содержания опубликованных фото, социального статуса потерпевшего лица и иных обстоятельств преступления.
Наконец, статьей 138 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за нарушение тайны переписки. За это может грозить штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года. Такое наказание ожидает человека, например, взломавшего чью-то электронную почту и опубликовавшего фото оттуда.
Важно помнить, что само по себе размещение фотографий квалифицируется не как самостоятельный состав преступления, а как способ осуществления противоправного деяния, например, нарушения тайны переписки или неприкосновенности частной жизни (ст. 137 и 138 УК РФ) или вымогательства (ст. 163 УК РФ), поясняет Евгений Царев. Кроме того, на юридическую квалификацию будут влиять мотив и цель того, кто собирается публиковать или распространять соответствующие материалы. Это могут быть корыстные мотивы, месть или шантаж.
Как правило, уголовного наказания удается избежать, если будет доказано, что фото было опубликовано без преступного умысла, либо его публикация не принесла ущерба деловой репутации или иных неприятностей ее владельцу. Также опубликованные фото не должны носить явно интимный характер. В таком случае суд ограничивается постановлением об удалении незаконной публикации оттуда, где она была размещена.
Съемка полицейских и должностных лиц
«Исходя из судебной практики, можно полагать, что получение согласия сотрудника не требуется, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах», – рассуждает Царев.
Он напоминает, что не стоит забывать и о международных документах, имеющих юридическую силу на территории России. Например, ЕСПЧ в постановлении по делу «ООО «Ивпресс» и другие против России» от 22 января 2013 года указал, что «в демократическом обществе должностные лица должны согласиться в тем, что они будут подвергнуты общественному контролю и критике, в частности, через СМИ, в отношении того, каким образом они исполняли или исполняют свои функции, так как это необходимо для обеспечения прозрачности и ответственного выполнения ими своих функций», цитирует эксперт.
Солидарна с коллегой и юрист в сфере гражданского права Елена Линник. Она добавляет, что граждане могут снимать должностных лиц, в том числе во время общения с ними. Открытость является принципом их деятельности, что зафиксировано в Указе Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию».
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Государственная тайна
Перечень объектов, за фотографирование которых может наступить ответственность, очень большой. Ознакомиться с ним можно в статье 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». К тому же данный вопрос, по словам Юрия Аванесова, ведущего юриста «Европейской юридической службы», регулирует и Указ президента РФ от 24.01.1998 № 61 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне». В частности, нельзя фотографировать режимные объекты: военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, организации, учреждения, для функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности.
За разглашение таких данных, в том числе за фотосъемку и публикацию снимков, может наступить дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность, утверждает Линник.
К дисциплинарной ответственности относится, например, увольнение сотрудника по статье 81 Трудового кодекса РФ. К гражданско-правовой – возмещение убытков по статье 15 Гражданского кодекса РФ. К административной – штраф до 10 тысяч рублей за разглашение информации с ограниченным доступом для граждан по статье 13.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Наконец, наступить может и уголовная ответственность по статье 283 УК РФ – за разглашение государственной тайны нарушителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Коммерческая тайна
Нельзя фотографировать и то, что является коммерческой тайной. Это сведения, находящиеся у ограниченного круга лиц, несущие коммерческую ценность. Например, если вы поехали на фабрику, то вы не имеете права заснять на фото или видео секрет производства того или иного продукта. Ответственность за это может быть разная. Сотрудника могут уволить по статье 81 ТК РФ, оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей по статье 13.4 КоАП или даже посадить в тюрьму на срок до четырех лет за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
Раньше в Сети регулярно всплывали истории о неправомерном запрете фотографировать в магазинах из-за якобы нарушения коммерческой тайны. По словам Линник, производимая в торговых залах фото- и видеосъемка согласуется с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Закон гарантирует право любого потребителя на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах, работах и услугах. Поэтому о коммерческой тайне речи не идет – фотографировать можно как в бутике, так и в супермаркете.
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Запрещенные к распространению материалы
Очень часто откровенные материалы в соцсетях ради шутки распространяют школьники или студенты, рассказывает Евгений Царев. Так изображения становятся вирусными, хотя по факту они нарушают закон – речь идет, например, о порнографии или материалах, связанных с употреблением наркотиков.
Ответственность наступает в зависимости от того, что именно было опубликовано. Так, в соответствии со статьей 242 УК РФ, максимальное наказание за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов – лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Выкладывание некоторых вирусных материалов, по словам Царева, в судебной практике квалифицировалось как доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), за что нарушителю может грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок двух до шести лет. А в случае доведения до самоубийства несовершеннолетнего – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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Как себя обезопасить
Если речь идет о фото людей, то обезопасить себя при создании публикаций в Сети можно путем получения письменного согласия на размещение снимков. Если это сделать затруднительно, то достаточно и простого подтверждения – устного или через мессенджер. Важно при этом сделать аудиозапись разговора и скриншот переписки на случай, если модель неожиданно передумает и обратится в суд. В остальном же следует быть очень осторожным.
«Если городской парень не знает, что за кусты растут в деревне у бабушки в огороде, не нужно их фотографировать и выкладывать в сеть. Это может оказаться конопля. Если фото попадет в Сеть, человек может быть привлечен к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ», – делится случаем из судебной практики Царев.
Аналогично, если вы решили сфотографироваться на фоне забора, за которым расположен, например, военный объект, следствие будет решать, не разгласили ли вы гостайну.
«Поэтому самый верный способ не совершить противозаконное деяние – руководствоваться принципом: «не уверен – не снимай», – подытоживает юрист.
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