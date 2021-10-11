Полицейского снимать можно, ребенка – нельзя: за какие фото может грозить штраф

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В случае с фотографиями граждан важно оговорить не только последствия самого фотографирования, но также и публикации как своих, так и чужих снимков, найденных в Сети.

Любое публичное использование изображений людей, включая размещение в социальных сетях, должно происходить только с их согласия, а после их смерти – с согласия близких родственников, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ. Под действие статьи подпадают не только фотографии, но и видеозаписи, а также художественные портреты.

Размещение изображения гражданина им самим в социальных сетях, на форумах и так далее не дает третьим лицам права свободно скачивать и использовать его в коммерческих и иных интересах, в том числе в рекламе. Однако иногда обстоятельства размещения гражданином своего фото в интернете могут свидетельствовать, что он выражает согласие на дальнейшее использование снимка. Например, это может быть предусмотрено условиями пользования сайтом (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25), уточнил Царев.

В ряде случаев возможна публикация фотографий граждан без их согласия. Например, если владелец фото позировал за деньги – это подтверждается соответствующим договором. Также можно размещать фото людей, если они сделаны в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, например, на собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и так далее.

Наконец, не требуется разрешения на использование таких изображений, если фото размещено в интересах государства или общества. Так, появление публичных людей на мероприятиях, собраниях, заседаниях обычно сопровождается фото- и видеосъемкой.

Что касается детей, то их фото можно размещать где-либо только с разрешения родителей.