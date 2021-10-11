РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 окт. Воспитанники стадиона «Авангард» стали победителями на первенстве Московской области по универсальному бою, сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили 8-10 октября в Домодедове.

В разделе «Лайт» победителями стали Дарья Плесинова, Екатерина Вальчук, Мария Егорова и Степан Котик. Второе место занял Никита Филатов.

В разделе «Классика» первое место заняли Дарья Плесинова, Амина Васильева, Екатерина Вальчук, Мария Егорова, Абдумалик Шадманов, Виктор Лишик, Денис Беляков, Федор Оглодин и Александр Доброрадных. Вторыми стали Дарья Зенченко Дарья, Иван Ромашов, Павел Белинский, Екатерина Шустрова, Михаил Котякин и Тимофей Захаров. Бронзу завоевали Кирилл Подсошкин, Артем Трохинин, Егор Кузьмин, Ярослав Серов, Данила Моисеев, Вадим Плесинов, Владислав Головин и Василий Карп.

Спортсменов тренирует Андрей Андреев.