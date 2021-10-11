РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. В текущем году в подмосковной Балашихе планируется капитально отремонтировать 90 проезжих частей и тротуаров, работы на 71 объекте уже завершены, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Для снижения числа ДТП в Балашихе ежегодно улучшают качество дорожного покрытия, и число аварий на дорогах округа по сравнению с 2020 годом, снизилось почти на 22%. Как повысить безопасность дорожного движения губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов на еженедельном совещании.

В Балашихе в 2021 году на 71 объекте из 90 запланированных работы уже завершены: срезан старый асфальт, уложено новое покрытие, асфальтобетонной крошкой укреплены обочины.

Кроме того, нанесено 183 километра линий дорожной разметки. Она обновлена на 370 пешеходных переходах, 150 искусственных дорожных неровностях. В преддверии 1 сентября на всех пешеходных переходах у общеобразовательных и дошкольных учреждений были установлены дорожные знаки, «лежачие полицейские» и пешеходные перильные ограждения.

Согласно статистике, за первые 9 месяцев 2020 года на федеральных, областных и муниципальных дорогах в черте Балашихи произошло 155 аварий. За тот же период 2021 года – 121.