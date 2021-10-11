РИАМО - 11 окт. На текущей неделе в Москве и Подмосковье будет сохраняться достаточно теплая погода. Температура воздуха составит 9-12 градусов, возможны небольшие осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Под влиянием теплого циклона понижения температуры в столице и области не предвидится. В регионе установится теплая и солнечная погода, однако местами прогнозируются небольшие дожди.

Преимущественно на неделе будет преобладать южный ветер со скоростью от 3 до 9 м/c. Средняя дневная температура воздуха будет держаться на отметке от 9 до 12 градусов.

В ночное время отрицательных значений не предвидится, средняя температура ожидается около 4 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что бабье лето в Москве и Подмосковье близится к завершению, но до середины недели тепло в регионе еще продержится.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>