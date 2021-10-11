РИАМО - 11 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал ключи от 19 патрульных мотоциклов BMW в спецбатальон ДПС, который базируется в Видном. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня мы с начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым и генералом Виктором Кузнецовым вручили новую технику сотрудникам ГИБДД. Это одно из слагаемых, которое позволяет нам каждый год снижать смертность и травмы на дорогах. Мы ведем эту большую работу совместно, она дает результат. Безусловно, нам помогают врачи, мы активно пользуемся авиацией, для того чтобы в особо тяжелых случаях оказывать помощь», – сказал Воробьев.

Он добавил, что на прошлой неделе президент Владимир Путин уделил внимание теме безопасности на дорогах. В Подмосковье автодорог много, а интенсивность выше, чем в других регионах страны.

«Поэтому работа здесь большая, и успех может быть, если мы действуем командно и сообща. Когда есть вовлеченность и отраслевиков, и глав муниципалитетов, и наших уважаемых жителей», – резюмировал глава региона.

Новые мотоциклы помогут не только вести контроль за мотонарушителями, которых зачастую трудно догнать на машине, но и быстрее приезжать на место ДТП, минуя пробки. У двухколесного транспорта – мощные 2-цилиндровые моторы и специальная комплектация для оперативных служб.

«Мотоциклы имеют мощность 136 л.с., развивают скорость свыше 200 км/ч. В следующем году у нас уже больше 150 мотоциклов выйдут контролировать дорожную обстановку на территории Подмосковья. Уверен, что это позволит снизить дорожную аварийность на дорогах», – подчеркнул Кузнецов.

В Подмосковье регулярно пополняют мотопарк ГИБДД. С 2017 году закуплено почти 60 мотоциклов, службу на них несут свыше 100 сотрудников.

Повышение уровня безопасности на автотрассах – одна из ключевых задач президентского проекта «Безопасные качественные дороги». За последние 5 лет на 10 наиболее аварийных региональных автодорогах Подмосковья удалось сократить число ДТП на 40%, погибших – на 57%.