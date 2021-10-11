РИАМО - 11 окт. В Москве заработали 5 новых выделенных полос для общественного транспорта, они сократят для пассажиров время проезда в несколько раз, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, выделенная полоса на Малой Тульской улице ускорит движение автобусов в 2 раза. На маршруте по этому участку работают 3 автобуса, которые ежедневно перевозят более 10 тыс. человек.

Новая полоса на Большой Тульской улице в сторону области увеличит скорость движения автобусов в 2,5 раза. Сейчас на участке проходит 12 маршрутов общественного транспорта, которые ежедневно перевозят более 90 тыс. человек, а полоса от съезда с ТТК в сторону центра увеличит скорость автобусов в 1,5 раза и позволит быстрее подъезжать к остановке «Метро Тульская (Южный вестибюль)».

После ввода выделенной полосы с внутреннего радиуса ТТК при заезде на Автозаводский мост, скорость движения автобусов увеличится в 5 раз. На указанном участке проходит магистральный маршрут M6, перевозящий более 11 тыс. человек в сутки.

На Кантемировской улице выделенная полоса ускорит автобусное движение в 2 раза. На участке проходит 2 маршрута общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются 15 тыс. человек.

В Лубочном переулке новая выделенная автобусная полоса во встречном направлении позволит общественному транспорту беспрепятственно проезжать на улицу Балчуг, а также организовать остановку для комфортной пересадки на магистральные маршруты.