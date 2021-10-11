РИАМО - 11 окт. За минувшие сутки в Московской области коронавирусом заболели 2184 человека, с начала пандемии это число достигло 467 399, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

При появлении любых симптомов ОРВИ врачи советуют вызывать врача на дом.

В области заготовлено свыше 5 тыс. литров антиковидной плазмы. Она используется для лечения больных с Covid-19.

Сдать плазму могут пациенты, у которых в результате перенесенного заболевания или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к коронавирусу.

Еще в Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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