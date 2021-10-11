РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. В Балашихе за минувшие сутки выявили 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 24 175 инфицированных, сообщает региональный Минздрав.

Еще 2 184 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 467 399 случаев инфицирования. Скончался 8 296 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 404 515человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.