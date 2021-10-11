РИАМО - 11 окт. Газораспределительная станция «Огонек» заработала в Сергиево-Посадском городском округе, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Она действительно очень востребована. Станция будет обслуживать 1,5 тыс. домов и 16 СНТ. Очень долго люди видели у себя газовые трубы, но не могли к ним подключиться. Сегодня мы готовы этот объект запустить, чтобы дать людям подключиться к газовому оборудованию», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Благодаря вводу в эксплуатацию ГРС «Огонек» доступ к газу получат около 5 тыс жителей.

«Сегодня мы готовы дать пуск газораспределительной станции и навсегда закрыть вопрос газификации на этой территории», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» и отдал команду о запуске новой ГРС.