РИАМО - 11 окт. В столице выздоровели еще 2284 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число людей, поборовших вирус, составило 1 514 140 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 5002 новых случаев. Госпитализированы 1084 человека, на аппаратах ИВЛ находятся 515 пациентов.

71 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус умер. Всего с начала пандемии скончались 29 738 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>