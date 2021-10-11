РИАМО - 11 окт. На совещании губернатора Подмосковья с руководителями ведомств и главами городских округов вице-губернатор региона Евгений Хромушин указал на важность допуска специалистов к газовому оборудованию в частных домах, так как это вопрос безопасности жителей.

«Что касается ИЖС, мы достаточно серьезно продвинулись. У нас очень тяжелая ситуация была в Одинцове, там почти 90% недопуска сотрудников. Сегодня Одинцово, Мытищи и Химки вошли в зеленую зону, сейчас не более 30% отказов», — сказал Хромушин.

Он отметил, что очень большое количество договоров об обслуживании газового оборудования не заключено в Клину, Талдоме и Королеве. Хромушин призвал глав данных городских округов обратить на это свое внимание.

Ранее Хромушин сообщал, что ветеранам и инвалидам ВОВ в Подмосковье в 2021 году бесплатно заменили в домах и квартирах около 3 тыс. единиц газового оборудования.