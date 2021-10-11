РИАМО - 11 окт. Список редких и необычных имен для новорожденных Московской области пополнился новыми вариантами в III квартале 2021 года, а в рейтинге наиболее популярных остаются привычные россиянам имена, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГСа Подмосковья.

Среди уникальных мужских имен для родившихся в III квартале 2021 года в Подмосковье детей выделяются такие варианты, как: Андриян, Викториан, Ерофей, Кай, Лазарь, Потап, Святополк, Спиридон, Ярополк, Яннис.

Среди женских имен также встречались экзотические варианты: Ариэль, Дарислава, Златислава, Илария, Капитолина, Матрона, Юнона, Юстина, Юрианна, Ясения.

Наиболее популярным для новорожденных мальчиков стало имя Александр, а для девочек – София. Также мальчиков часто называли именами Артем и Максим, а девочек – Анна и Ева.