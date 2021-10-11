РИАМО - 11 окт. В Московской области около 1,3 млн жителей получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, среди которых свыше 74 тыс. – это многодетные семьи, а также ветераны и другие льготники, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что подать заявление на компенсацию можно электронно, через региональный портал госуслуг.

«Компенсация предоставляется раз в месяц при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ. Размер компенсации рассчитывается, исходя из сведений по оплате за ЖКУ, и может варьироваться в зависимости от начисленных платежей. Деньги зачисляются на банковский счет, либо же выплачиваются через организации почтовой связи и другие центры доставки», – добавила Каклюгина.

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