РИАМО - 11 окт. Менее чем через 2 года может быть одержана победа над пандемией коронавируса в мире, сообщил в понедельник журналистам эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Мы ее раньше (чем через 2 года - ред.) победим», — заявил Онищенко.

Так он прокомментировал данные Всемирной организации здравоохранения о борьбе с пандемией. Онищенко также добавил, что с ноября 2019 года по всему миру зарегистрировано более 237,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом.

При этом всего было использовано почти 6,5 миллиарда доз вакцины.

«Иммунопрофилактика - это главное и единственно возможное средство специфической борьбы с данной инфекцией», - отметил Онищенко.

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