РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. 12 и 13 октября в поселке Монино Щелкова на энергообъектах, обслуживаемых компанией АО «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ планируется отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00.

Электроэнергия будет отключена в поселке Монино на улицах Рабочая, Линейная, Железнодорожная, Мира, Северная, Полевая, Новая, ГСК, Линейная, дом 1.