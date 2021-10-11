РИАМО - 11 окт. Жители России слабо проявляют желание вакцинироваться от коронавируса, это ослабляет биологическую безопасность в стране, сообщил в понедельник журналистам эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он также отметил, что нежелание прививаться в свою очередь идет из-за недостаточных разъяснений со стороны государства.

«Достаточной работы с населением по разъяснению (необходимости вакцинации от Covid-19 - ред.) у нас не ведется. <…> То, что мы сегодня видим, при наличии средств специфической профилактики, достаточного объема производства в нашей стране, при наличии медицины везде. <…> Никто не идет вакцинироваться», - заявил Онищенко.

При этом Онищенко отметил, что на сегодняшний день в столице полностью прошли вакцинацию почти 40% жителей и почти 48% взрослого населения.

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