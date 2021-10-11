РИАМО - 11 окт. Пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже четырехэтажного административного здания на ул. Ряжская, д. 13, к. 1 на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в 12:21. Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и организовали штаб пожаротушения.

В 12:38 пожар локализовали, а минутой позже полностью ликвидировали. Выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении мебели и канцтоваров на площади 10 кв. м.

До прибытия спасателей из здания эвакуировали 35 человек. Сведений о пострадавших не поступало.