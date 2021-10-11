РИАМО - 11 окт. С этого года в Подмосковье гражданам старше 65 лет будут устанавливать датчики загазованности помещения, также жителям их будут предоставлять управляющие компании, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня у нас разработана программа, чтобы до 26 декабря самым нуждающимся пенсионерам категории 65+ в 5 муниципальных образованиях в рамках пилотного проекта установить датчики загазованности за счет бюджета», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Он отметил, что в программу войдут более 5 тыс. многоквартирных домов. По итогам этой работы будут сделаны выводы, проект продолжит реализовываться в последующие годы. Кроме того, с управляющими компаниям региона составлен алгоритм по установки датчиков контроля утечки газа в многоквартирных домах.

Ранее Хромушин сообщал, что с услугами по социальной газификации на территории Подмосковья теперь можно ознакомиться с помощью сервиса «Яндекс.Карты».

В Подмосковье жители подали уже около 68 тыс. заявок на участие в программе «Социальная газификация».