РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. В Балашихе определили лучший отдел полиции по итогам 9 месяцев текущего года, им стал отдел по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», сообщили в пресс-службе управления.

В МУ МВД России «Балашихинское» прошло подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев. В управлении сложилась традиция отмечать территориальное подразделение, достигнувшее положительных результатов в борьбе с преступностью, переходящим Кубком «Лучшее подразделение».

«За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности среди территориальных подразделений МУ МВД России «Балашихинское» по итогам работы за III квартал 2021 года награждается отдел полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный», - говорится в сообщении.

За 9 месяцев текущего года на территории обслуживания меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений на 1,8%, при этом произошло увеличение количества тяжких (5,6%).

Раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований составила 100%.

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года общая раскрываемость преступлений составила 68,9%.